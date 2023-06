A7 nördlich des Elbtunnels abgesackt: Sperrung für Reparatur

Hamburg (dpa/lno) –

Eine nach heftigen Regenfällen abgesackte Fahrbahn nördlich des Hamburger Elbtunnels behindert den Verkehr auf der Autobahn in Richtung Flensburg. Wegen der Schadstelle zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Bahrenfeld habe eine von drei Spuren gesperrt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Montag.

Der Fahrbahnabschnitt in der Baustelle für den Lärmschutztunnel Altona soll in der Nacht zum Donnerstag repariert werden. Dafür werde eine Sperrung der kompletten Fahrbahn in Richtung Norden nötig sein. Bis Mittwochabend könne der Verkehr auf nur zwei Spuren an der unterspülten Stelle vorbeifahren. Die rechte Spur bleibe gesperrt.

Die Fahrbahn sei infolge des heftigen Regens in der Nacht zum Sonntag abgesackt, sagte die Sprecherin. Am Montagnachmittag standen nach Angaben der Verkehrsleitzentrale vor allem Lastwagen zeitweise ab Hamburg-Heimfeld im Stau, das heißt, bis zu 15 Kilometer vor der Schadstelle.