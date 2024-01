Fahrbahn am Autobahnkreuz Lübeck am Montag gesperrt

Lübeck (dpa/lno) –

Der Übergang von der A1 zur A20 im Autobahnkreuz Lübeck wird am kommenden Montag zwischen 9.00 und 15.00 Uhr gesperrt. Grund seien Arbeiten an der Vegetation, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Die Arbeiten finden den Angaben zufolge im Anschlussohr von der A1 in Fahrtrichtung Norden zur A20 in Richtung Bad Segeberg statt. Während der Arbeiten wird der Verkehr in Richtung Bad Segeberg über die Anschlussstelle Lübeck-Moisling (23) über die A1 Richtung Hamburg und die Anschlussstelle 24 auf die A20 geleitet. Verkehrsteilnehmer werden in diesem Bereich um besondere Vorsicht gebeten.