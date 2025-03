Fahnen von Fußball-Zweitligist Hannover aus Garten geklaut

Dreis-Brück (dpa) –

Mit einem eher ungewöhnlichen Diebstahl hat es die Polizei in der Eifel am Wochenende zu tun gehabt: Aus einem Vorgarten im Ort Dreis-Brück wurden gleich zwei Flaggen des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 geklaut. Augenzeugen hätten berichtet, dass am Samstag ein Wagen vor dem Grundstück angehalten habe, zwei dunkel gekleidete Männer ausgestiegen seien und die Fahnen mitgenommen hätten, teilte die Polizei in Wittlich mit.

Die Besitzerin der Fahnen habe in sozialen Medien entdeckt, dass eine solche Fahne auf einem Parkplatz in Ahrbrück verbrannt worden sei. Da dort ein vergleichbares Fahrzeug gestanden habe, werde vermutet, dass es sich um eine der in der Eifel geklauten Fahnen gehandelt habe. Das Motiv für den Diebstahl war völlig unklar. Ob es sich bei den Tätern um Anhänger eines mit Hannover rivalisierenden Vereins handelte, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.