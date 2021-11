Fahndungserfolg gegen Drogenhandel im Darknet

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Oldenburg/Osnabrück (dpa/lni) – Ein Fahndungserfolg gegen im sogenannten Darknet tätige, mutmaßliche Drogenhändler ist der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg gelungen. Zusammen mit der in Osnabrück angesiedelten Schwerpunktstaatsanwaltschaft Internetkriminalität wurden bei Durchsuchungen am Dienstag in sieben Objekten drei Beschuldigte im Alter von 23 bis 30 Jahren angetroffen, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß.

Sie stehen im Verdacht, mindestens seit Mitte 2020 im Darknet – in einem versteckten und weitgehend anonymen Teil des Internets – auf unterschiedlichen Marktplätzen als Verkäufer aufgetreten zu sein und unter anderem Marihuana, Medikinet (Ritalin – Methylphenidat) und Codein zum Verkauf angeboten zu haben.

Im Oktober 2021 zogen sich die Tatverdächtigen den Angaben zufolge von den Marktplätzen zurück, kassierten aber weiterhin das Geld für die Drogen, jedoch ohne die Bestellungen wirklich abzusenden. Zwei Beschuldigte sollen aus Osnabrück kommen und sich zuletzt in Bremen und Schwanewede aufgehalten haben. Ein Beschuldigter soll aus Berlin kommen.

Gegen den mutmaßlichen Haupttäter aus Osnabrück wurde Haftbefehl erlassen. Nach Angaben der Ermittler wurden zahlreiche elektronische Geräte sichergestellt, die nun umfangreich ausgewertet werden sollen. Das Verfahren ist Teil der von Europol koordinierten Operation DarkHuntor, die Ende Oktober öffentlich wurde.

