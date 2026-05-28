Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen Staub in Hamburg

Die Polizei hat in Hamburg-Altona nach dem früheren RAF-Terroristen Staub gesucht. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Die Polizei hat in Hamburg nach dem untergetauchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub gefahndet. Anlass war ein Hinweis aus der Bevölkerung. Die Polizei habe in Hamburg-Altona mehrere Passanten überprüft, aber niemanden festgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei brach den Einsatz, bei dem sie auch einen Hubschrauber einsetzte, nach rund eineinhalb Stunden gegen 13.30 Uhr ab. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Staub wurde in Hamburg geboren.

Mutmaßliche Staub-Komplizin Klette verurteilt

Am Mittwoch hatte das Landgericht Verden die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (67) zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie mit ihren mutmaßlichen Komplizen Staub und Burkhard Garweg Geldtransporter und Supermärkte überfallen hat.

Die Suche der Ermittler nach Staub (71) und Garweg (57) dauert derweil an. «Wir werden nicht nachlassen, aber aktuell gibt es keine heiße Spur», sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Thorsten Massinger, der Deutschen Presse-Agentur.

Staub, Garweg und Klette gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF) an. Die RAF, die mehr als 30 Menschen tötete, erklärte sich 1998 für aufgelöst.