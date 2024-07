Fahndung nach entflohenem Mann aus Maßregelvollzug läuft

Moringen (dpa/lni) –

Nach dem Entkommen eines 26-Jährigen aus dem Maßregelvollzug im südniedersächsischen Moringen bei Northeim dauert die Suche an. Der Mann sei weiter auf der Flucht, die Fahndung laufe, sagte ein Polizeisprecher heute. Von dem 26-Jährigen fehlt seit fast einer Woche jede Spur. Für die Bevölkerung besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht. Als sein Verschwinden auffiel, wurde mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem Mann gesucht.

Der 26-Jährige verließ den Maßregelvollzug nach bisherigen Erkenntnissen durch die doppelläufige Pforte, ein in der Nähe wartendes Auto nahm ihn mit, wie das niedersächsische Sozialministerium mitteilte. Der genaue Hergang seiner Flucht wird noch untersucht. In einer ersten Reaktion sei «eine weitere Besicherung des fraglichen Torbereichs» in Auftrag gegeben worden. Weitere Maßnahmen werden geprüft.

Seit November 2020 in Moringen

Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums wurde der 26-Jährige nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Hannover wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Seit November 2020 saß er im Maßregelvollzugszentrum Moringen eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten ab.

Der Gesuchte hat nach Angaben der Polizei persönliche Kontakte in der Region Hannover. Die Beamten starteten eine Öffentlichkeitsfahndung und baten um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Mannes. Bei einer direkten Sichtung solle der Notruf gewählt werden. Der 26-Jährige ist den Angaben nach 1,85 Meter groß, schlank, am linken Unterarm tätowiert, hat braune Augen und Haare sowie eine Narbe unter der linken Augenbraue.

Mehrere vergleichbare Fälle

In der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere vergleichbare Fälle: Im November wurde ein aus dem Maßregelvollzug entflohener Straftäter in Frankreich festgenommen, mehr als vier Monate nach seinem Ausbruch. Der damals 33-Jährige war wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung in Moringen untergebracht. Im September 2022 fasste die Polizei einen flüchtigen Strafgefangenen nach mehrtägiger Flucht in Celle. Der 53-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in das Maßregelvollzugszentrum zurückgekehrt.