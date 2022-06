Fahndung im Mordfall Obernkirchen läuft mit Hochdruck

Obernkirchen (dpa) –

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 75-Jährigen in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen halten sich die Ermittler weiterhin bedeckt. «Die Ermittlungen werden mit Hochdruck weitergeführt», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Mittwoch. Die Geschäftsfrau war am Montag tot in ihrem Laden in der Kleinstadt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Dem Sprecher zufolge wird die Tat aufgrund der Spurenlage vor Ort als Mord bewertet.

Das Verbrechen habe die Menschen in Obernkirchen zutiefst erschüttert, sagte Bürgermeisterin Dörte Worm-Kressin. Ein für Samstag geplantes Familienfest in der Innenstadt wurde abgesagt.

In der Region wird seit dem 18. Juni nach einem 36-Jährigen gefahndet, der in Kalletal (Kreis Lippe) den Liebhaber seiner Ex-Freundin mit einer Axt erschlagen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft wird geprüft, ob dieser Mordverdächtige auch an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte. Darauf gab es nach Angaben des Sprechers allerdings zunächst keine Hinweise.