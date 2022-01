Fahnder spüren gesuchten Drogenschmuggler in Ungarn auf

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburger Fahnder haben einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann in Ungarn ausfindig gemacht. Der 35-Jährige konnte bereits am Mittwoch festgenommen werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann soll maßgeblich an Versuchen beteiligt gewesen sein, fast zwei Tonnen Kokain nach Deutschland zu schmuggeln. Teilweise soll er das Rauschgift auch weiterverkauft haben. Außerdem stehe er im Verdacht, mit großen Mengen Amphetaminen und Marihuana gehandelt zu haben, berichtete die Polizei. Der 35-Jährige soll den Angaben zu Folge nun nach Deutschland ausgeliefert werden.

