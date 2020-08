Fahnder entdecken zwei Kilo Kokain bei Schmuggler

Der Hinweis „Zoll“ erscheint spiegelverkehrt auf dem Einsatzfahrzeug. Foto: Andreas Arnold/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Zwei Kilo Kokain im Wert von fast 140 000 Euro haben Osnabrücker Zöllner bei einer Kontrolle an der Autobahn 30 entdeckt. Die Drogen wurden im Wagen eines 51-Jährigen gefunden, der aus den Niederlanden kam, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Frage, ob er Betäubungsmittel dabei habe, hatte der Mann am Mittwochabend verneint. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl und der Beschuldigte kam in die JVA. Das Kokain wurde beschlagnahmt.

