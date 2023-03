Faeser will Entwurf zum Waffenrecht noch einmal prüfen

Hamburg (dpa) –

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will nach der Amoktat von Hamburg den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen. Man müsse sicherlich noch mal «an das Gesetz gehen und schauen», ob es noch Lücken gebe, sagte sie am Freitag den ARD-«Tagesthemen».

Im Waffengesetz solle beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte künftig überprüft werden, «ob jemand psychologisch geeignet ist». Dazu brauche man mit den Gesundheitsbehörden eine Überprüfung, so Faeser. «Wir wollen vor allen Dingen eine bessere Vernetzung zwischen den Behörden.» Das sei zum Beispiel bei einem Wohnortwechsel wichtig.

Bei der ersten Erteilung einer solchen Karte solle es ein ärztliches Attest geben. Alle Sportschützen in Deutschland ohne Hinweise regelmäßig zu untersuchen, wäre aus Faesers Sicht aber sehr schwierig. «Es sollte natürlich in Maßnahmen auch verhältnismäßig sein.» Die furchtbare Tat in Hamburg zeige aber, wie notwendig Änderungen im Waffengesetz seien.