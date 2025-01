Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser ruht wetterbedingt

Wegen stürmischer See ruht der Schiffsverkehr zwischen Rostock und Gedser. (Archivbild) Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Rostock/Gedser (dpa/mv) –

Wegen stürmischer Winde und starker Strömung hat das Fährunternehmen Scandlines am Montagabend den Schiffsverkehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser vorübergehend eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, entfallen die Abfahrten ab Rostock um 20.15 Uhr und 22.30 Uhr sowie am Dienstagmorgen um 04.15 Uhr. Parallel würden auch drei Abfahrten in Gedser gestrichen.

Reisenden wurde empfohlen, die Überfahrtmöglichkeiten zwischen Puttgarden und Rødby zu nutzen. Auf dieser Strecke seien die Fähren planmäßig im Einsatz, hieß es. Zusatzkosten entstünden nicht. Voraussichtlich ab Dienstag um 06.00 Uhr würden auch die Fähren zwischen Rostock und Gedser wieder verkehren, hieß es.