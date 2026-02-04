Fährverkehr zu zwei Inseln eingestellt – Häfen zugefroren

Spiekeroog (dpa/lni) –

Neben Niedrigwasser sorgt nun auch Eisgang für Probleme im Fährverkehr von und zu einigen ostfriesischen Inseln. Weil die Häfen bei dem anhaltenden Dauerfrost langsam zufrieren, werden zwischen der Insel Spiekeroog und Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) am Donnerstag keine Fähren fahren, wie eine Sprecherin der Nordseebad Spiekeroog GmbH mitteilte. Möglicherweise solle mit einer Fähre versucht werden, das Eis in den Häfen zu brechen, um das Wasser in Bewegung zu halten, sagte sie.

Zwischen dem Festland und der Insel Wangerooge ist der Fährverkehr bereits zum Erliegen gekommen. Dort fuhren bereits am Mittwoch keine Fähren mehr, wie die Deutschen Bahn mitteilte, die den Inselverkehr mit einer Tochterfirma betreibt. Auch für Donnerstag sind die beiden geplanten Abfahrten von Harlesiel (Landkreis Friesland) Richtung Insel sowie die Abfahrt von Wangerooge ans Festland gestrichen worden. Der Grund sei neben niedrigen Wasserständen Eisgang in der Hafenzufahrt von Harlesiel, hieß es.

Wo es noch Einschränkungen gibt

Bereits seit Tagen beeinträchtigen niedrige Wasserstände den Fährverkehr an der ostfriesischen Küste. Auch im Fährverkehr zwischen Norddeich und der Insel Norderney fallen bis Donnerstag Abfahrten teils aus. Auch im Fährverkehr zu den Inseln Baltrum und Langeoog gibt es Änderungen. Teils entfallen geplante Abfahrten oder Fähren fahren zu anderen Zeiten, wie aus Angaben der Fährgesellschaften im Internet hervorgeht.

Der Grund für die niedrigen Wasserstände ist der kräftige Ostwind. Der Ostwind drückt das Wasser von der Küste weg, Fähren können dann nicht oder nur eingeschränkt fahren.