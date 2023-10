Fährverkehr zu mehreren Ostfriesischen Inseln eingestellt

Meterhohe Wellen brechen sich an den Hafenanlagen in Schilksee. Axel Heimken/dpa

Wegen extrem niedriger Wasserstände infolge stürmischen Ostwindes ist der Fährverkehr von und zu mehreren Ostfriesischen Inseln eingestellt worden. Die Inseln Juist, Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge waren am Freitag nicht mit Fährschiffen zu erreichen, wie die Fährgesellschaften auf ihren Internetseiten mitteilten. Für Wangerooge sollte der Fährverkehr auch am Samstag ausfallen. Im Fährverkehr zu den Inseln Langeoog und Norderney kam es am Freitag zu Ausfällen und veränderten Abfahrtszeiten.

Wegen der niedrigen Wasserstände blieben viele Fähren in den Häfen entlang der niedersächsischen Küste liegen. «So tief habe ich unsere Schiffe selten im Hafenbecken liegen gesehen», sagte eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia in Norddeich, von wo aus die Fähren nach Juist und Norderney verkehren. Der Luftverkehr der Inselflieger etwa nach Juist und Wangerooge sollte am Freitag weiterlaufen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erwartete für Freitag an der Nordseeküste Wasserstände von mehr als 1,5 Meter unter dem sonst üblichen mittleren Niedrigwasser. Den Angaben zufolge sank der Wasserstand an der deutschen Nordseeküste in den vergangenen 25 Jahren nur drei Mal unter den Wert von 1,5 Metern unter dem mittleren Niedrigwasser. Als Grund nennen die Experten den stürmischen Ostwind. Der Wind drücke das Wasser von der Küste weg.