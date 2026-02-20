Fährverkehr in Kiel wegen Eisganges eingestellt

Kiel (dpa/lno) –

Wegen Eisganges auf der Förde ist der Fährverkehr in Kiel auf einer Linie eingestellt worden. Wie die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mitteilte, können die Schiffe der F1 derzeit die Anleger nicht anlaufen. Diese verbinden das Kieler Westufer mit der Gemeinde Mönkeberg und dem Heikendorfer Ortsteil Möltenort. Die Linie F2 zwischen dem Westufer und den am Ostufer liegenden Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Dietrichsdorf fährt hingegen weiter.