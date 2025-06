Fährverkehr auf der Förde jetzt digital vernetzt

Kiel (dpa/lno) –

Fährt die Fähre pünktlich? Um das herauszufinden, war bisher ein direkter Blick auf die Kieler Förde nötig. Nun reicht eine App. Die Stadt hat nach eigenen Angaben in Kooperation mit der Nahverkehrsgesellschaft des Landes (NAH.SH) ein Leitsystem für den Fährverkehr entwickelt. Abfahrts- und Ankunftszeiten der Schiffe sowie deren Auslastung werden an allen Anlegern und in Mobilitäts-Apps in Echtzeit angezeigt. Der Bund fördert das etwa 1,5 Millionen Euro teure Projekt, sodass die Stadt Kiel noch rund 170.000 Euro aufbringen musste.

Eine Fährlinie pendelt zwischen West- und Ostufer der Förde, eine zweite Linie verbindet Kiel mit mehreren Orten entlang der Förde bis Laboe (Kreis Plön) und fährt im Sommerhalbjahr auch bis Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde.