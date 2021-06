Fähre nach Wangerooge fällt aus: Verkehr eingeschränkt

Harlesiel (dpa/lni) – Wegen einer defekten Gangway an einer Fahrgastfähre kommt es bis Anfang Juli zu Einschränkungen im Fährverkehr zur ostfriesischen Insel Wangerooge. An der Brücke, über die Fahrgäste das Schiff betreten und verlassen, gebe es einen Hydraulik-Schaden, sagte ein Sprecher der Bahn am Freitag. Die Bahn betreibt den Fährverkehr zwischen Harlesiel auf dem Festland und Wangerooge. Die Fahrten mit dieser Fähre fallen daher bis nächsten Donnerstag aus.

Als Ersatz kommt die kleinere Fähre «Jens Albrecht III» zum Einsatz, dort ist allerdings kaum Platz für größeres Gepäck. Fahrräder, Surfbretter und Bollerwagen müssen daher aufgegeben werden und könnten mitunter erst einen Tag später auf Wangerooge ankommen, wie die Bahn mitteilte. Zunächst hatten am Freitag mehrere Medien berichtet.

