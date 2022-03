Fähre mit 100 Passagieren auf Sandbank aufgelaufen

Wangerooge (dpa) –

In der Hafeneinfahrt der Nordsee-Insel Wangerooge ist am Donnerstag eine Fähre auf Grund gelaufen. Es gebe keine Verletzten unter den rund 100 Passagieren an Bord, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB), die die Fähre betreibt. Passagiere verließen das Schiff freiwillig über eine Leiter, wie ein Augenzeuge beobachtete. Sie konnten aber nicht ihre Koffer mit auf die Insel nehmen. Nach Angaben eines Fahrgastes ist letztendlich nur noch die Besatzung an Bord geblieben. Ein Bahnsprecher hatte mitgeteilt, zu ihrer Sicherheit dürften die Fahrgäste auf dem Schiff bleiben und dort übernachten.

Die Fähre habe sich auf einer Sandbank festgefahren, hieß es. Wegen der Versandung der Hafeneinfahrt fallen an diesem Freitag (1. April) zwei Fahrgastschiffe am Nachmittag von Harlesiel nach Wangerooge aus, wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte. Zudem liege die Wasserstandsvorhersage für diese Verbindungen unter den mittleren Werten. Der Fährverkehr zwischen Wangerooge und dem Festlandshafen Harlesiel ist tideabhängig, das heißt die Schiffe verkehren jeden Tag zu anderer Zeit.