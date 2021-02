Fährbetriebe erwarten starken Ostwind: Strecken fallen aus

Eine Fähre legt Fähranleger der Nordseeinsel Norderney an. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Norden (dpa/lni) – Fährbetriebe an der Nordseeküste rechnen am Wochenende mit starkem Ostwind – einige Fahrten von und zu den ostfriesischen Inseln fallen deshalb aus. «Der Wind drückt dann das Wasser aus dem Wattenmeer», sagte der Sprecher der Reederei Norden Frisia, Fred Meyer, am Freitag. Den Fähren fehle mitunter der nötige Tiefgang. Wegen des absehbaren Ostwindes sind alle Fährverbindungen am Wochenende von und nach Juist daher bereits gestrichen. Im Fahrplan zwischen Norderney und Norddeich fallen einzelne Fähren aus. «Wir planen da um das Niedrigwasser herum», sagte Meyer.

Im Fährverkehr zwischen Harlesiel und Wangerooge fallen am Sonntag alle Verbindungen aus, wie die Bahn als Betreiberin mitteilte. Einzelne Fahrten wurden für den Samstag bereits abgesagt.

Die AG Ems in Emden meldete am Freitag zunächst keine absehbaren Einschränkungen für den Fährverkehr von und nach Borkum. Die Reederei habe den vorhergesagten Ostwind aber «auf dem Schirm», sagte Sprecherin Corinna Habben. «Der erwartete Schneefall macht uns weniger Sorgen.» Es könne aber zu Vereisungen an technischen Geräten wie Laderampen kommen, die dann zu Verzögerungen im Betriebsablauf führen könnten. «Wir müssen da jetzt auf Sicht fahren und abwarten, was kommt», sagte Habben.

