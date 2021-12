Fachwerkhaus in Northeim brennt: Rund 300.000 Euro Schaden

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Northeim (dpa/lni) – Bei einem Brand in der Fußgängerzone in Northeim ist ein geschätzter Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Menschen wurden dabei am Freitag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannte es im ersten Obergeschoss eines mehrstöckigen älteren Fachwerkhauses. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl und angrenzende Gebäude. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Wohnungen des Hauses sind vorerst nicht nutzbar. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

