Fachpolitiker verhandeln über schwarz-grüne Koalition

Kiel (dpa) –

Nach großer Runde setzen CDU und Grünen ihre Koalitionsverhandlungen am Mittwoch in kleineren Kreisen fort. Den Auftakt der Fachgruppen machen um 10.00 Uhr im Landeshaus die Wirtschaftspolitiker beider Parteien. Drei Stunden später kommen die Sozialpolitiker zusammen. Beide Seiten verhandeln in zehn Gruppen miteinander. Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl hatten CDU und Grüne die Verhandlungen am 25. Mai betont optimistisch begonnen. In den Sondierungen hatten sie sich bereits auf ein dreiseitiges Eckpunktepapier verständigt mit Grundsätzen für eine Regierungskoalition.