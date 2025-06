Fachleute aus aller Welt sprechen in Hamburg über Nahverkehr

Im Kongresszentrum am Hamburger Dammtor beginnt am Sonntag ein internationaler Mobilitätskongress. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Tausend Fachleute aus dem Verkehrssektor treffen sich derzeit in Hamburg, um über den öffentlichen Nahverkehr in ihren Ländern zu sprechen und voneinander zu lernen. Ob im 100-Sekunden-Takt fahrende U-Bahnen, Echtzeit-Fahrgast-Infos auf der Fähre oder das Verknüpfen von Radfahren und ÖPNV – am ersten Tag des Weltkongresses zeigte Hamburg einigen Teilnehmenden direkt vor Ort, was die Hansestadt in Sachen Nahverkehr bereits zu bieten hat beziehungsweise was bald kommen soll.

Messe mit 350 Ausstellern

Nach der Eröffnungszeremonie am frühen Abend sollen bis zum Mittwoch auch viele Vertreter der anderen Länder zu Wort kommen und ihre Modelle und Projekte für einen modernen und funktionierenden öffentlichen Nahverkehr vorstellen. Darunter sind Vertreter aus Chile, Frankreich, den USA, Südafrika, Großbritannien, Indien, Dänemark und Marokko. Zusätzlich zu dem Kongress gibt es eine Messe, auf der mehr als 350 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen genauer erklären.

Ausrichter ist der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) aus Brüssel, dem den Angaben nach rund 1.900 Verkehrsunternehmen aus mehr als 100 Ländern angehören. Viele Mitglieder sind öffentliche Verkehrsunternehmen.

Hamburg setzte sich in einem Vergabeverfahren um die Ausrichtung des Kongresses gegen Städte wie Wien, Genf und Istanbul durch, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.