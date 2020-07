Facebook löscht nach Kritik rechtsextremen Fake-Account

Ralf Stegner, SPD-Fraktionsvorsitzender, spricht bei einer Landtagssitzung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der SPD-Politiker Ralf Stegner hat massive Vorwürfe gegen Facebook erhoben. Die soziale Plattform habe einen rechtsextremen Fake-Account mit Hass-Tiraden, auf dem unter anderem Stegner in einer Fotomontage für die AfD wirbt, zunächst nicht löschen wollen, sagte der frühere SPD-Bundes-Vize und derzeitige SPD-Landtagfraktionschef in Schleswig-Holstein am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Facebook habe sich mit dieser offensichtlichen Duldung dem Verdacht ausgesetzt, «rechtsextreme Umtriebe mindestens zu dulden. Damit ist Facebook nicht nur eine neutrale Plattform, sondern mitverantwortlich für die Verbreitung von Hetze», kritisierte Stegner. Ein Facebook-Sprecher teilte auf Nachfrage mit, die Seite sei mittlerweile blockiert worden.