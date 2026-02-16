Fabian Harloff: Ein waschechter Hamburger, der München mag

Hamburg (dpa) –

Der Schauspieler und Musiker Fabian Harloff (56, «Notruf Hafenkante») sieht sich als «nordisch by nature» – trotzdem könnte er sich sogar ein Leben in Bayern vorstellen. «Ich liebe die norddeutsche Mentalität – ehrlich, bodenständig und trotzdem immer mit einem Augenzwinkern. Und wenn der eigene Großvater in Hamburg geboren ist, darf man sich sogar „waschechter Hamburger“ nennen», sagte Harloff der Deutschen Presse-Agentur. Seine einzige Alternative wäre München. «Dort habe ich jahrelang gewohnt, als ich für Sat.1 „Die rote Meile“ drehte. Seither liebe ich auch Bayern und die Berge.»

Nach dem Motto «Hoch die Tassen» die Hansestadt genossen

Trotz aller Begeisterung für seine Heimatstadt lebt der Künstler mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern nun in Schleswig-Holstein – ziemlich genau zwischen Hamburg und der Ostsee. «Ich bin aufs Land gezogen, weil ich in Hamburg alles gelebt und erlebt habe, was man dort erleben kann», erinnert er sich. «Nach dem Motto „Hoch die Tassen“ habe ich mich schön ausgelebt. Doch irgendwann war Hamburg zu laut für mich und ich zu laut für die Stadt.»

In der seit 2007 laufenden ZDF-Krimiserie «Notruf Hafenkante» ist der 56-Jährige als Arzt Dr. Philipp Haase seit Anbeginn mit von der Partie. Anlässlich der 500. Folge, «Dreckiger Deal», die am Donnerstag (19. Februar) um 19.25 Uhr ausgestrahlt wird, hat Harloff den Song «Hamburg Hafenkante» geschrieben. In der Jubiläumsendung wirken neben vertrauten Darstellern wie Sanna Englund und Rhea Harder-Vennewald in Gastrollen auch die beiden Promi-Rapper Smudo und Das Bo mit.