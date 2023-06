Extremer Starkregen ab 21.00 Uhr: Züge nur bis Hannover

Hamburg/Schwerin (dpa) –

Während in der Mitte Deutschlands am Abend bereits heftige Unwetter durchs Land zogen, ist die Wetterlage im Norden zunächst entspannt geblieben. Einem Experten des Seewetteramtes Hamburg zufolge sollten der extrem heftige, unwetterartige Starkregen und die Schwergewitter von etwa 21.00/22.00 Uhr an vor allem in und um Hamburg sowie in Richtung Landesgrenze zu Mecklenburg vorkommen. Dabei können zwischen 30 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie Meteorologe Christian Paulmann vom Seewetteramt Hamburg des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagabend sagte. «Lokal sind in der Spitze aber auch bis zu 80 Liter möglich.»

Dem DWD zufolge sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Auch Erdrutsche können demnach auftreten. Der DWD riet zudem vom Aufenthalt im Freien ab und empfahl Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Das restliche Mecklenburg-Vorpommern erreiche der extrem heftige Starkregen voraussichtlich in der zweiten Nachthälfte. Schon jenseits von Pinneberg und Ratzeburg nimmt die Unwettergefahr deutlich ab. «Im weiteren Norden wird der Regen zwar auch ankommen, aber in deutlich gemäßigter Form.»

In der Nacht zum Freitag soll es im Norden dann wieder ruhiger werden, und die Unwettergefahr nimmt den Angaben zufolge von Westen her langsam ab. Es bleibt aber nass.

In der Mitte und im Süden sowie Südwesten Deutschlands hatte es am Abend bereits Unwetter mit Hagel, Sturm und heftigem Regen gegeben. So kam es bereits zu ersten Problemen bei Bus und Bahn. Auch Züge aus dem Norden enden der Deutschen Bahn zufolge deshalb zunächst in Hannover. Reisenden mit Fahrtziel Bayern wurden Verbindungen über Berlin/Erfurt empfohlen. Die Zugbindung ist den Angaben zufolge aufgehoben.