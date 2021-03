Extinction-Rebellion-Anhänger ketten sich an Köhlbrandbrücke

Lastwagen fahren über die Köhlbrandbrücke. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mehrere Anhänger der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben sich am Dienstag erneut an der Hamburger Köhlbrandbrücke festgekettet und so den Verkehr behindert. Die Aktivisten hätten sich im Rahmen einer unangemeldeten Demonstration am Fuß der Brücke an der Mittelleitplanke festgekettet, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr war deshalb zunächst in Richtung Westen blockiert, in Richtung Osten wurde er einspurig an den Aktivisten vorbeigeführt. «Im Moment haben wir ein bisschen lokale Verkehrsbeeinträchtigungen.»

Extinction Rebellion wollte eigenen Angaben zufolge mit der Aktion erreichen, dass die Politik in Sachen Klimakrise handelt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten sich mehrere Anhänger zu beiden Seiten der Köhlbrandbrücke festgekettet und so den Verkehr für mehrere Stunden behindert. Das markante Bauwerk ist eine wichtige Verkehrsader des Hamburger Hafens.

