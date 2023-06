Hamburg (dpa) –

Auf einem zehnstöckigen Haus in der Hamburger HafenCity ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Explosionen gekommen. Das Gebäude in der Chicagostraße, auf dessen Dach die Explosionen stattfanden, befinde sich noch im Bau, sagte ein Polizeisprecher. Von dem Ort der Explosionen aus waren dunkle Rauchwolken zu sehen.