Explosion vor Polizeistation in Moringen

Moringen (dpa/lni) –

Vor einer Polizeistation in Moringen im Landkreis Northeim ist ein selbstgebastelter Sprengsatz explodiert. Die Station sei am Freitagabend nicht besetzt gewesen und niemand wurde verletzt, teilte die Polizei mit. Anwohner bemerkten die Explosion und löschten einen kleinen Brand zusammen mit der Feuerwehr.

Laut den Ermittlern entstand an der Eingangstür des Gebäudes ein leichter Schaden. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort. Eine Fahndung in der Umgebung, an der auch Hunde beteiligt waren, sei ohne Ergebnis geblieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.