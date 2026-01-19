Explosion in Wohnung in Kiel – zwei Verletzte

Kiel (dpa/lno) –

In einer Wohnung in Kiel hat es am Morgen eine Gasexplosion gegeben. Dabei wurden nach den ersten Erkenntnissen mindestens zwei Menschen leicht verletzt, einer der beiden kam ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Gasexplosion ereignete sich im Erdgeschoss eines Hauses, drei Menschen hätten sich in der Nähe aufgehalten. Feuer und Rauch gab es nicht, wie eine Feuerwehrsprecherin erklärte.

Ausgelöst worden sei die Explosion in dem Mehrfamilienhaus im Kieler Ortsteil Gaarden vermutlich von einer Petroleumlampe, aus der Gas ausgetreten sei. Wie genau es zu der Explosion kam, müsse nun ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin dazu. Das Haus wurde zunächst evakuiert. Die Explosion war gegen 7.00 Uhr gemeldet worden.

Mitarbeiter der Stadt und Experten des Technischen Hilfswerkes prüften die Statik des Hauses, wie ein Feuerwehrsprecher in Kiel sagte. «Tragende Teile sind nicht betroffen. Im Laufe des morgigen Tages können alle Wohnungen im Haus wieder bezogen werden.» Lediglich die Wohnung, in der die Explosion passierte, bleibt zunächst unbewohnbar.