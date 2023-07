Explosion in Wohnhaus: Keine Verletzten

Bremen (dpa/lni) –

Bei einer Explosion in einem Reihenendhaus im Bremer Norden sind am Dienstag Fenster zerborsten und das Mauerwerk eingerissen. Verletzte gab es nach Angaben der Einsatzkräfte nicht. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Statiker prüfe, ob auch Häuser in der Nachbarschaft betroffen seien. Warum es zu der Explosion kam und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.