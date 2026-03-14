Explosion in Wohnhaus in Lüder – 24-Jähriger schwer verletzt

Lüder (dpa/lni) –

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Lüder (Landkreis Uelzen) ist ein 24 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war eine Gasflasche Auslöser der Explosion, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag.

Der Mann, der Eigentümer des Hauses ist, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Explosion wurde das Wohnhaus stark beschädigt. Wegen Einsturzgefahr sicherte das Technische Hilfswerk (THW) das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehr als 100.000 Euro beziffert.