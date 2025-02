Explosion in Schönberg sprengt Hauswand weg

Schönberg (dpa/lno) –

Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Hauswand weggebrochen. Bei der Explosion wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Leitstelle in Lübeck sagte. Die Bewohner seien am Nachmittag nicht zu Hause gewesen.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen könnte laut Polizei eine Batterie einer Photovoltaik-Anlage Auslöser der Explosion gewesen sein. Das Haus sei derzeit unbewohnbar.