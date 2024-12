Explosion in Haus in Hamburger Stadtteil Reitbrook

In Hamburg-Reitbrook ist die Feuerwehr nach einer Explosion in einem Haus im Einsatz. (Symbolbild). Julian Weber/dpa

Hamburg (dpa) –

In Hamburg-Reitbrook hat es am Montagmittag eine Explosion in einem Haus gegeben. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge hatten sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte vier bis fünf Menschen in Sicherheit bringen können. Ob noch weitere Personen in dem Haus sind, war zunächst unklar, sagte der Sprecher weiter.

Es sollen sich mehrere Gasflaschen im Gefahrenbereich befinden und das Haus stehe im Vollbrand. Das Feuer habe zudem auf eine benachbarte Scheune übergegriffen.