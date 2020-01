Explosion in Bankfiliale: Diebe wollten Geldautomat sprengen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Kiel (dpa/lno) – Unbekannte haben in einer Bank in Kiel am frühen Dienstagmorgen versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Es war zunächst unklar, ob der Automat dabei aufgebrochen und Geld gestohlen wurde, wie der Pressesprecher des Landeskriminalamtes in Kiel sagte. Bei der Sprengung gingen nach Angaben der Polizei die Fenster der Filiale zu Bruch, verletzt wurde niemand. Über dem Gebiet am Arndtplatz kreiste zeitweise ein Polizeihubschrauber. Nach Angaben der «Kieler Nachrichten» hatte ein lauter Knall die Anwohner gegen 4.30 Uhr geweckt.

