Explosion bei Pizza-Lieferdienst in Flensburg

In einer Pizzadienst-Filiale in Flensburg ist es zu einer Explosion gekommen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

In Flensburg hat es in der Nacht in einer Filiale eines Pizza-Lieferdienstes eine Explosion und einen Brand gegeben. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Einsatzkräfte brachten Rauch und Flammen demnach zügig unter Kontrolle, trotzdem sei die Filiale komplett zerstört worden. Die Anwohner konnten das Haus nach Feuerwehrangaben eigenständig verlassen. Wie es zu der Explosion kommen konnte, müsse nun ermittelt werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.