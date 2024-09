Explosion bei Chemieshow: Vier Menschen in Dänemark verletzt

Tønder (dpa) –

Während einer Chemieshow in Dänemark sind vier Menschen verletzt worden. Bei der Aufführung in Tønder sei es zu einer Explosion gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 22-jähriger Mann, der bei der Show in einer Bibliothek geholfen habe, sei schwer verletzt worden. Drei Kinder erlitten leichte Verletzungen.

Der Mann und zwei Kinder seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es im Polizeibericht. Das dritte Kind habe nur kleinere Blessuren erlitten. Insgesamt seien etwa 40 Menschen anwesend gewesen.

Die Aufführung war als Show für die ganze Familie beworben worden und sollte die Möglichkeiten der Chemie zeigen. Der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge kam es wohl zu einer Explosion in einem Glasbehältnis, die Details sind noch unklar.

Vor Ort hätten sich keine gefährlichen Chemikalien ausgebreitet, berichtete die Polizei. Sie wies darauf hin, dass nach dem Unfall auch psychologische Hilfe zur Verfügung stehe. Das Städtchen Tønder liegt im Süden Dänemarks nahe der deutschen Grenze.