Explosion an Polizeibus in Hamburg

Wovon die Explosion ausgelöst wurde und wer verantwortlich ist, wird ermittelt (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

An einem geparkten Einsatzbus der Polizei ist es am Freitagabend im Hamburger Stadtteil Lokstedt zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Was genau die Explosion ausgelöst hat, werde aktuell noch untersucht, allerdings deute einiges darauf hin, dass diese durch Pyrotechnik zustande gekommen ist. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt der Staatsschutz.