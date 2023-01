Explosion an geparktem Auto in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben an einem geparkten Auto eine Explosion verursacht. An dem Wagen, der im Bremer Stadtteil Vahr geparkt war, entstand Totalschaden. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag gegen 22.25 Uhr. Fahrzeugteile flogen aufgrund der Explosion durch die Gegend, der Kotflügel des Autos wurde in etwa 30 Meter Entfernung gefunden, wie aus einer Mitteilung der Polizei Bremen von Dienstag hervorgeht. «Das war ein ganz lauter Knall, aber so ein lauter Knall, dass die Scheibe klirrte oben im sechsten Stock», sagte Anwohnerin Renate Masch.

Wie die Explosion verursacht wurde, ist der Polizei Bremen nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Ob das Auto einem besonders bekannten Menschen gehört, konnte die Polizei nicht sagen.