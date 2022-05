Explodierter Flüssiggastank in Schuppen geschleudert

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Die Explosion eines brennenden Flüssiggastanks in Wilhelmshaven hat am Montag weitere Brände ausgelöst. Der oberirdische Tank explodierte am frühen Morgen. Dabei wurde er laut Mitteilung der Polizei rund 75 Meter durch die Luft geschleudert und landete in einem Holzschuppen. Dadurch seien weitere Brandherde an einem Carport, einem Fahrradschuppen und einem Brennholzlager entstanden. Auch ein abgestelltes Segelboot sowie Sträucher wurden beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Details zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.