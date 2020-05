Experten wollen Fliegerbombe in Kiel entschärfen

Kiel (dpa/lno) – Rund 2600 Anwohner müssen heute im Kieler Stadtteil Wellingdorf wegen einer Bombenentschärfung vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war nach Polizeiangaben bei Bauarbeiten gefunden worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen den 500 Kilogramm schweren Blindgänger am Nachmittag unschädlich machen. In einem Radius von 500 Metern um den Fundort müssen Anwohner bis 15.00 Uhr ihre Häuser verlassen. Von den Straßensperrungen ab 14.00 Uhr ist auch der stark befahrene Ostring betroffen. Für Anwohner wird in der Sporthalle der Ellerbeker Schule eine Notunterkunft zur Verfügung stehen.