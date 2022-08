Experten untersuchen schiefen Moleturm in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa) –

Der bedrohlich schiefe Moleturm an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven soll am Samstagnachmittag näher untersucht werden. Geplant sei, gegen 16.00 Uhr einen Ponton, also eine schwimmende Plattform, an die Nordmole zu verlegen, wie ein Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports am Samstagvormittag sagte. Von dort sollen Sachverständige per Kran in Arbeitskörben zu der roten Kuppel herabgelassen werden. Die Experten sollen prüfen, wie sich die denkmalgeschützte Kuppel unbeschadet von dem Mauerwerk des Turms lösen lässt.

In der Nacht zum Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze der Turm steht, abgesenkt. Der rund 20 Meter hohe Turm befindet sich seitdem in einer bedrohlichen Schieflage.