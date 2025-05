Experten untersuchen Menschenknochen aus Fischbeker Heide

Hamburg (dpa) –

Die von Spaziergängern in der Fischbeker Heide im Süden Hamburgs entdeckten menschlichen Knochen sollen nun von Experten in der Rechtsmedizin genauer untersucht werden. Die Spezialisten sollten zunächst herausfinden, ob die Knochen zu einer Frau oder einem Mann gehören, sagte eine Polizeisprecherin. «Eine forensische Anthropologin schaut drauf.» Bei den Untersuchungen soll auch geprüft werden, ob die Person womöglich Opfer eines Verbrechens geworden war.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit werde noch nicht wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Im Vordergrund stehe zunächst, die Identität des toten Menschen herauszufinden. Wann er oder sie gestorben sein könnte, konnte die Sprecherin nicht sagen. Das sei mit Blick auf die lange Liegezeit und die Witterung schwierig zu sagen.

Spaziergänger hatten die Knochen am Mittwochabend in der Fischbeker Heide gefunden und die Polizei alarmiert. Die rückte in das Waldstück aus und stellte die Knochen sicher. Auch Kleidungsreste und ein Rucksack wurden ersten Angaben der Polizei zufolge am Abend in der Nähe gefunden.