Experten entschärfen Fliegerbombe in Mönkeberg

Mönkeberg (dpa/lno) –

Nach einer Bombenentschärfung können mehr als 1.000 Menschen in Mönkeberg (Kreis Plön) wieder nach Hause. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe in der Gemeinde an der Kieler Förde unschädlich gemacht, wie die Polizei auf Facebook berichtete. Zuvor erfolgte Straßensperrungen sollten wieder aufgehoben werden.

Auf den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg waren Experten bei Überprüfungen gestoßen. Am Vormittag mussten deshalb 1.147 Anwohner im betroffenen Gebiet ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wer keinen Ort hatte, um dort die Zeit der Bombenentschärfung zu verbringen, konnte früheren Angaben zufolge im Rathaus Heikendorf unterkommen.