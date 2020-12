Experten entschärfen Blindgänger auf Baustelle in Geesthacht

Geesthacht (dpa/lno) – Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Freitag einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) unschädlich gemacht. Alle Sperrungen wurden bereits aufgehoben, twitterte die Regionalleitstelle am Freitag. Bauarbeiter hatten die nach Angaben der Stadt Geesthacht etwa 220 Kilogramm schwere Bombe am Mittwoch auf dem Gelände des Bauprojektes «Elbterrassen» gefunden. Dort war bereits vor etwa zwei Wochen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

