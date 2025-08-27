Experte: Vuskovic-Bruder mit grünem Licht für Leihe zum HSV

Hamburg (dpa/lno) –

Der Leih-Wechsel des 18 Jahre alten Innenverteidigers Luka Vuskovic vom englischen Club Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV rückt offenbar immer näher. Der Bruder des wegen Dopings gesperrten Abwehrspielers Mario Vuskovic hat laut dem Transferexperten Fabrizio Romano «grünes Licht» vom Londoner Premier-League-Club bekommen. Der Deal soll demzufolge keine Kaufoption beinhalten.

Seit mehreren Wochen bahnt sich der Wechsel an, die Hanseaten wollten sich bewusst auf der Innenverteidiger-Position verstärken. Zuletzt war der Kroate an den belgischen Erstligisten KVC Westerlo verliehen. Der Abwehrspieler machte dort auf sich aufmerksam, auch angesichts seiner sieben Treffer in 28 Spielen. Im Mai hatten Mario und Luka Vuskovic noch gemeinsam den Aufstieg des HSV im Volksparkstadion nach dem 6:1 gegen Ulm gefeiert.

Bis November 2026 ist Mario Vuskovic noch wegen Dopings mit dem Blutdopingmittel Epo gesperrt. Um den Fall hatte es großen Wirbel gegeben. Der 23-Jährige beteuert seine Unschuld und der Club stellt sich hinter den Spieler. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte das Strafmaß im August 2024 von zwei auf vier Jahre erhöht. Der Spieler erhielt einen neuen Vertrag beim HSV für die Zeit nach der Sperre.