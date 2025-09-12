Exotische Schlange in Ahrensburg entdeckt

Ahrensburg (dpa/lno) –

Exotischer Fund in Ahrensburg im Kreis Stormarn: Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag im Gebüsch eine Kornnatter entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten nahmen sich den Angaben zufolge des ungiftigen Exoten an und suchten einen Schlangenexperten in Hamburg auf, der die Kornnatter vorerst in Obhut nahm. Zu Größe und Gewicht des Tieres konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Haltung nicht verboten

«Wir sind froh, dass wir sie an einen Schlangenexperten vermitteln konnten. Im schlimmsten Fall ist das Tier ausgesetzt worden.», sagte eine Polizeisprecherin. Zu hoffen bleibe, dass die Schlange von ihrem Eigentümer vermisst wird. Dieser werde gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Generell sei es nicht verboten, eine solche Schlange aus südlicheren Gefilden zu halten, aber sie «gehört hier eher nicht in die freie Wildbahn», hieß es weiter.