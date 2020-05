Exhibitionist hindert Zug an der Weiterfahrt

Großenkneten (dpa/lni) – Ein Exhibitionist hat am Dienstag die Weiterfahrt eines Regionalzugs in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) verhindert. Zuerst stellte sich der 33-jährige Mann nur vor den Triebwagen, wie die Polizei mitteilte. Als eine Schaffnerin ihn aufforderte, die Schienen freizugeben, beleidigte er sie und entblößte sein Geschlechtsteil. Außerdem leckte er die Fenster der Waggons ab. Eine Tür beschädigte er mit einem Tritt so stark, dass der Zug der Nordwestbahn nicht mehr weiterfahren konnte. Die Polizei nahm den Mann fest. Ein Richter ordnete auch eine Blutprobe an, weil nicht ausgeschlossen wurde, dass der 33-Jährige unter Drogen stand.

Mitteilung