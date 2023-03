Ex-Weihbischof leitet Bistum Osnabrück übergangsweise

Osnabrück (dpa/lni) –

Nach dem Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode hat das katholische Bistum Osnabrück eine Übergangsleitung bekommen. Das aus Priestern bestehende Domkapitel habe Weihbischof Johannes Wübbe zum sogenannten Diözesanadministrator gewählt, teilte das Bistum am Dienstag mit. Der Diözesanadministrator leitet das Bistum in der Zeit, in der der Bischofsstuhl nicht besetzt ist. Zum Ständigen Vertreter ernannte Wübbe den bisherigen Generalvikar Ulrich Beckwermert.

Der aus dem emsländischen Lengerich stammende Wübbe ist seit dem 1. September 2013 Weihbischof in Osnabrück und seit dem 1. Dezember 2021 als Domdechant Vorsitzender des Domkapitels. 1993 empfing der heute 57-Jährige seine Priesterweihe.

Bode war am vergangenen Samstag als Bischof von Osnabrück zurückgetreten. Er reagierte damit auf Fehler, die ein wissenschaftliches Gutachten beim Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück festgestellt hatte. Die Neubesetzung des Bischofsstuhls dürfte länger dauern.