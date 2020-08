Ex-Towers-Kapitän Beech erhält Vertrag bei PAOK Thessaloniki

Hamburg (dpa/lno) – Beau Beech vom Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers geht in Zukunft in Griechenland auf Korbjagd. Der 26-Jahre alte US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag beim Erstligisten PAOK Thessaloniki. Beech war zwei Jahre für die Hamburger aktiv. In der vergangenen Saison führte er das Team als Kapitän aufs Feld. In der Premieren-Saison der Towers in der Bundesliga, die aufgrund der Corona-Pandemie bereits nach 19 Partien beendet war, hatte Beech pro Spiel im Schnitt 9,7 Punkte erzielt.

Hamburg Towers