Ex-THW-Trainer Gislason wieder bereit für neue Aufgaben

Kiel (dpa/lno) – Der ehemalige THW-Kiel-Trainer Alfred Gislason ist nach seiner Auszeit wieder bereit für neue Handball-Aufgaben. «Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich ein halbes Jahr später sehr gerne wieder anfangen würde. Die Pause war für mich extrem notwendig. Jetzt bin ich wieder bereit», sagte der 60-Jährige im Interview mit den «Kieler Nachrichten» (Wochenendausgaben).

Der Isländer hatte im Juni eine Pause eingelegt und sich in sein Haus in der Nähe von Magdeburg zurückgezogen. Zuvor hatte er den deutschen Rekordmeister aus Kiel elf Jahre lang erfolgreich geführt und ihm zu 20 Titeln verholfen. Nun will er früher in die Szene zurückkehren als erwartet – und schließt die Übernahme eines Nationalteams nicht aus. «Es gab schon Anfragen, aber ich habe noch nichts entschieden. Mal sehen, was kommt», sagte Gislason.

Interview Kieler Nachrichten