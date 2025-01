Ex-Terroristin Klette soll Wohnung in Bremen gemietet haben

Verden (dpa) –

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (66) soll vor rund zehn Jahren mehrfach eine Wohnung in Bremen angemietet haben, um Überfälle auf Geldtransporter zu planen. Von der angemieteten Wohnung aus seien mutmaßlich Tatorte und Anfahrtswege ausbaldowert worden, sagte Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden der dpa.

Zuerst hatte der «Spiegel» über zwei Wohnungen in Bremen berichtet, die von Klette und ihren mutmaßlichen Mittätern Burkhard Garweg (56) und Ernst-Volker Staub (70) genutzt worden sein sollen. Garweg und Staub sind auf der Flucht.

Das Trio gehörte zu der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF), die 1998 ihre Auflösung bekanntgab. Die drei mutmaßlichen Räuber lebten jahrzehntelang im Untergrund. Klette wurde Ende Februar 2024 in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen, wo sie unter falschem Namen lebte, und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach dpa-Informationen soll der Prozess gegen die 66-Jährige im Landgericht Verden in wenigen Wochen beginnen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Trat Klette als Yoga-Urlauberin «Sarah Lopez» auf?

Laut «Spiegel» soll Klette unter dem Tarnnamen «Sarah Lopez» zwischen Sommer 2014 und Oktober 2015 mehrfach eine Wohnung im Bremer Steintorviertel angemietet haben, angeblich um Yoga zu machen. Diese Details bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft heute nicht. Von Bremen aus soll Klette den Überfall in Stuhr im Juni 2015 geplant haben, bei dem kein Geld erbeutet werden konnte. Weil bei dieser Tat geschossen wurde, wird der 66-Jährigen auch versuchter Mord vorgeworfen.

Laut Anklage sollen die drei früheren RAF-Mitglieder 13 schwere Raubstraftaten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verübt haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Insgesamt soll die Bande zwischen 1999 und 2016 mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Klette wird vorgeworfen, überwiegend das Fluchtauto gefahren zu haben.

Gegen Klette, Staub und Garweg bestehen auch Haftbefehle wegen des Verdachts der Beteiligung an Terroranschlägen. Für diese Ermittlungen ist die Bundesanwaltschaft zuständig.